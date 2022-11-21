肛門疼痛或痔瘡是許多人的困擾，有些人因害羞不就醫，小心後果不堪設想。醫師表示，一名男性原本屁股有個膿瘍，但輕忽不治療，甚至使用錯誤的中藥來自我治療，導致身體發炎更嚴重，被送來急診，過程中一度敗血症，雖然所幸救回一命，但將一輩子失禁。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其臉書粉專分享一個案例，一名約 50歲的男性，來到急診時，白血球已經萬多，高燒至攝氏39度，血壓有些低，屁股有個5 X 5公分的膿瘍，後來送至加護病房。

陳榮堅表示，病患坦言，一直以來都有肛門疼痛、肛門廔管的狀況，之所以會變得這麼嚴重是因為近期工作比較累，開始熬夜後，自律神經失調，屁股發炎的的地方變得更腫、更痛。所以他改採中藥補身治療，但使用錯誤的中藥，用到行氣活血的藥物，導致身體發炎反應時變得更嚴重，因此吃了兩帖藥之後就被送來急診。

陳榮堅接著說明，當病患清創其屁股的5 X 5的膿瘍時，發現已經爛到括約肌的1/3了，過程中還引發敗血症，雖然救回一命，但未來一輩子都會有失禁的後遺症。

陳榮堅提醒，民眾在一開始發炎或輕度痔瘡時，可以用內科藥物治療，但如果已開始有貧血情況就會很危險，之前有一位病患是車禍被送來急診，檢查時發現血色素很低，後經了解車禍原因是因開車時痔瘡出血、導致頭暈，因此發生車禍。他呼籲，民眾若有痔瘡一定要積極就醫，以免釀成嚴重後果。