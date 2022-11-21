鎂鋁合金機殼廠華孚(6235)近期股價反彈，本周逢季線反壓。華孚總經理甘錦添表示，今年車用大尺寸產品較去年增加，也切入車體（車門板產品），從過去內飾件正式跨足車體產品，由於車體通常涉及安全，客戶在評估上較為謹慎；華孚目前新能源車佔比達46%，在新能源車需求持續成長趨勢下，公司期望未來營運能跟著客戶訂單一同成長。

華孚Q3車用營收佔比已達9成，較去年同期的8成再提升；在產品應用方面，燃油車相關(含油電混和)44%、新能源車46%、3C與工業10%。華孚今年車用成長主要係因去年馬鞍山二期廠新產能開出。

甘錦添表示，華孚是鎂鋁合金半固態觸變成型的領先者，除了是首家成功將半固態觸變成型導入筆電的機殼廠，也是首家將850噸機台大量應用的公司，同時也是全球首家安裝1300噸機器的公司，更藉此打開了汽車外觀件市場。

比較歐系車和美系車的差異，甘錦添認為，歐系新能源車比較敢於新的嘗試，而美系車款則有較多生活化的應用。由於節能已成為全球趨勢，車體輕量化對材質的需求也有改變，車廠先將車門生產釋出，提供了鎂鋁合金機殼廠新商機，車門輕量化也將挹注機殼廠營運動能。