每個國家、城市發展各有特色，一名網友表示，在網路看到大陸廣州市的影片，發現市容整齊、乾淨，行人徒步區相當寬廣，沒有人和機車爭道問題，他問「大陸一線城市是不是贏台北了？」疑問引發網友熱烈討論，不少人認為「大陸城市的市容真的比台北漂亮」。

原PO近日於PTT八卦版指出，在YouTube看到大陸廣州的影片，發現市容不輸台北，徒步區非常寬廣，也沒有看到人和機車爭道的狀況，他問「我們中華民國首都台北，是不是真的停滯不前？大陸一線城市是不是贏台北了？」

貼文曝光，引發網友討論，「台北市容這麼醜，早輸不知道多久了」、「台北光市容就輸了吧」、「大陸一直在進步啊」、「上海更先進」、「台北現在跟大陸一線城市比應該不太行了吧」、「以我在廣州住3年的經驗來看，市中心如天河區的確贏過台北，但老城區、像番禺區、白雲區及越秀區等，都還滿髒亂的」、「有實際去過大陸的人，應該都很難不承認，一線甚至沿海二線城市，市容和環境等硬體建設都遠勝台北」。

但也有人持反意見，「只看硬體是不準的」、「他們細節還輸台北滿多的」、「幾年前硬體就贏過了，但他們人文跟軟體差得遠」、「台北的生活機能還是很先進的」、「沒什麼好比較的吧！台北雖然要改善的還很多，但目前已很好」。