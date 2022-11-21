高雄市長陳其邁（左）21日到六龜區車掃拜票，民進黨立委邱議瑩陪同。（林瑞益攝）

前高雄市長韓國瑜20日在橋頭區為高雄市長候選人柯志恩助講時說買一送三，高雄市長陳其邁21日對此表示，前市長韓國瑜愛說笑。他並希望在未來4年應告別過去的對立與紛擾，大步邁前，讓高雄在國際競爭中快速前進。

陳其邁表示，在韓國瑜昨天的講話裡，談的內容與4年前差不多，沒有太大的差別。他希望韓國瑜有空多回來高雄走走，他的朋友很多，回來助選很好，多了解高雄這兩年的變化，包含捷運、各項市政推動，都加速前進，高雄已經變美、變漂亮。

選舉方面，陳其邁說，高雄在4年來的政治變化， 經過4次投票，市民的感受非常深刻，在未來4年應告別過去的對立，告別過去的紛擾，大步邁前，讓高雄在國際競爭中快速前進。在他擔任市長兩年中，施政不僅節奏、效率增加，讓過去停滯的建設往前邁進。

陳其邁也重申，他施政不分黨派，不管是原鄉、部落或市區建設，都希望揮別過去，大步向前，大家攜手合作，與今天競辦推出的廣告一樣。