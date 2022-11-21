根據KIET（韓國產業研究院）最新調查，在目前全球經濟前景不明朗之下，韓國製造業者竟然可不受影響，對未來的信心不降反升。

調研機構KIET指出，韓國十二月製造業對產業前景的PSI（專業調查指數）來到77，明顯高於十一月70。不過，還是低於分水嶺100，表示悲觀者大於樂觀者，未來經營還是充滿著不同挑戰。

至於韓國十二月內需市場的PSI，則是從十一月82小降至81，連三個月都出現月減狀況。同時此調查也顯示，韓國十二月出口數據也連續三個月降至79，還有生產與投資方面的指數也各自下降4點。

韓國目前多數產業還是處於較悲觀狀況，包括晶片、顯示器以及化學等。但是根據這份KIET報告，汽車產業PSI成長22點，衝破100點來到106。鋼鐵PSI甚至大漲27點，重回100大關。

今年迄今，受到美國為首的主要經濟大國，為了力抗通膨採取拼命升息手段，全球景氣也因利率大幅調升受到不小衝擊。還有，俄烏戰事已經正式進入第九個月，但尚未有停止跡象，以出口為主的韓國，也正被種種國際利空因素干擾中。