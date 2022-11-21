美國上月7日對中國半導體推出新禁令，禁止任何使用美國設備製造的先進製程晶片出口至中國，對中國晶片業造成衝擊。美國半導體設備供應商應用材料透露，中企為符合美方規定，正在降低技術門檻，以中國晶圓代工龍頭中芯為例，傳出將會採用17奈米製程，另一記憶體大廠長江存儲因設備斷炊，也可能減少3D NAND的層數。

根據全球知名硬體網站Tom's Hardware報導，美國政府在10月對中國半導體等行業實施全面制裁後，全球半導體行業股票市值大幅蒸發約2400億美元。應用材料稱，中國公司將藉由調整製程，巧妙地規避新禁令。 雖然應用材料沒有明確說明，但可以推測中芯國際可能會採用17奈米製程，中芯的客戶將必須調整現有的設計，以使其晶片達到特定性能及功率。

至於長江存儲128層以上的3D NAND設備遭斷供，3D NAND的層數可能會減少，也將對該公司造成明顯衝擊，報導分析，僅關閉某些層數將影響這些設備的經濟效益，因為128層3D NAND設備對應於非常特定的3D TLC或3DQLC容量。

報導最後總結，中芯國際和長江存儲都不想放棄價值數十億美元的設備，但客戶的驗證、資格認證需要時間，加上調整設備製程的代價高昂，不要指望一蹴而就。