美國政府以國安為由制裁大陸晶片業，尤其是在超級電腦、人工智慧及軍事等先進製程領域。如今，外媒曝光，有兩位參議員正遊說加強制裁力道，他們希望過去用來限制華為、中興等電信業者的法規能擴大至所有晶片商，禁止聯邦政府與任何大陸半導體廠商進行交流與交易。

Politico報導，三名消息人士透露，參議院多數黨領袖民主黨Chuck Schumer與共和黨參議員John Cornyn正積極遊說，希望全面禁止美國聯邦政府與大陸半導體廠商進行交易，跨黨派的合作被認為是展現是捍衛美國利益的共同想法。

Chuck Schumer與John Cornyn 盼此提案能夠被列入「國防授權法NDAA」的最終版本，該案第889條已經禁止聯邦政府與大陸電信業者或承包商進行交易，他們期待擴大至半導體領域，正積極說服他們在參議院的同事。

早在10月初，美國就禁止美國公民、企業與組織在未經許可的狀態下，協助大陸晶片業進行研發或生產工作，受影響的範圍以先進製程為主，被認為有意掐斷大陸晶片業未來成長與加強軍事實力的機會。

報導提到，大陸官方則警告，若美國進行更嚴格的脫鉤，將導致美國半導體廠商損失18%的市佔率、37%的收入與4萬個工作機會，但大陸並沒有針對此波制裁採取明確的反制行動，僅口頭表達嚴重抗議。