疫情逐漸解封，防疫指揮官王必勝曾表示，最快11月底前，民眾在戶外就可以不用戴口罩了。而隨著陸續開放，餐飲、旅遊等產業也重新迎回商機，卻還是有些店不敵昂貴租金，黯然退場。

緊鄰北捷東門站的永康商圈頂呱呱，已於日前退租，結束當地10年經營。當時不少人感到訝異，「怎麼會撐過疫情，在解封之際熄燈」成了大家心中疑問。

如今消息傳出，是月租導致。根據《ET today》報導，頂呱呱扛不住每月約120萬元房租，選擇收攤；當時曾換算，頂呱呱一個月要賣出至少1萬份200元套餐，才有可能保持盈餘，等於一天要賣300多份。

疫情期間，最不受影響的大概就是「房東」這個行業了，有的房東共體時艱，願調降房租；有的人不僅沒降價，看到疫情解禁後人潮回流，反而喊漲。網友雖然多主張由市場經濟決定行情，卻也對房租鐵板一塊恐影響商圈發展感到憂心，過去兩年的西門町，就是最好例子。