前瞻預算議題持續延燒，民進黨立委趙天麟近期稱國民黨高雄市長候選人柯志恩擔任立委時凍結前瞻預算，阻礙高雄發展，柯志恩「繞著高雄跑」車隊21日前進鳳山地區掃街拜票，她受訪時反嗆，高雄市長陳其邁先前擔任立委時，也凍結原住民預算、刪除客家發展基金，這要如何解釋？

柯志恩競辦表示，當年陳其邁擔任立委時，立法院內政委員會審查2013年度原民會預算，提出凍結「原住民族集居部落主要聯外道路改善計畫」1億2000元、凍結「原住民就業服務經費」147萬2000元、凍結原住民「促進就業方案」1億4394萬7000元，審查客委會2016年度預算時，甚至將「客家發展基金會」2000萬經費全數刪除。

柯志恩質疑，若依照趙天麟的邏輯，陳其邁於2013年擔任立委時，凍結許多原住民預算，隨後更是將客家發展基金全數刪除，陳其邁的行為是否也是阻礙原住民及客家建設發展？而陳其邁在大旗美地區造勢時，稱他們與客家鄉親、原住民大家都是一家人，這又如何解釋？

柯志恩認為，對於公部門提出的預算，立法委員具有監督責任，由於有許多條例沒有解釋清楚，凍結預算是天經地義的事情，所以趙天麟在質疑柯志恩凍結預算時，也同樣在指責陳其邁過去所做的事情，她認為這要有一致的標準來檢驗。