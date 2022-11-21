九合一選戰進入最後一周，候選人們使出渾身解數也要把票催出來。尋求連任的國民黨台北市議員張斯綱，近日請出凍齡女神狄鶯出馬陪掃街，一現身就讓鄉親們超驚喜，跟她熱情地打招呼，連國民黨台北市長候選人蔣萬安都大讚是「超強助選團」。

張斯綱昨（20）日在臉書表示，近日邀請到狄鶯首次出馬陪同候選人掃街，兩人與團隊一起到北投市場向鄉親們懇託，結果民眾一看到狄鶯全都熱烈歡迎！

張斯綱透露，狄鶯因為住在北投的關係，常常會到北投市場光顧，跟這邊的攤商本就熟悉，鄉親看到她時一點生澀感都沒有，馬上展現親和力，他也是在某次的因緣際會下與對方認識，聊天後一拍即合，才有機會邀請到她協助輔選。

一篇文章釣出蔣萬安留言，大讚狄鶯是「超強助選團」，其他網友也全都驚喜喊，「狄鶯小姐，有妳相挺，斯剛議員絕對高票當選」、「很久沒看到狄鶯了，大家加油」、「好美、好親切的女神喔」、「高票當選，加油！」