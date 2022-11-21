南韓28歲知名女星秀智（Suzy），自女團「miss A」成員身分出道後，憑著甜美臉蛋與清新氣質受到大批粉絲的喜愛，近幾年轉戰戲劇圈後，更以精湛的演技交出漂亮成績單。而近日網路上流出她媽媽的近照，絕佳的美貌令不少人驚呼「基因太強」。

秀智出道多年，憑著亮麗外表與自身的努力在演藝圈中佔有一席之地，而相當孝順的她，過去登上節目時也經常提及與媽媽的好感情，卻很少曝光媽媽的照片，但近日網路上卻流出疑似她媽媽的照片。據了解，秀智的媽媽私底下十分熱衷於公益活動，近日她便以「生命實踐本部基金會」旗下舞團團長的身分出席「MAHA Dance Group」公益演出活動，以韓國傳統音樂結合舞蹈，為大眾帶來優美的表演，也會透過活動進行募款，幫助社會弱勢，並替重症、等待器官捐贈等家屬募集高額醫療費。

在公開的照片中，只見秀智的媽媽穿著韓國傳統服飾，白皙的皮膚與高挺的鼻子與女兒幾乎一模一樣，加上優雅的氣質，一出場便成為全場矚目的焦點，令網友看了直呼「基因果然強大」、「媽媽也是位美人」、「漂亮的女兒、美麗的媽媽」、「一家基因太強」。

事實上，秀智過去曾分別在2017、2018年透過「生命實踐本部基金會」捐錢給需要幫助的弱勢族群，如今秀智的媽媽親自上台演出，星媽身分因此曝光，也讓不少人大讚母女倆都是人美心善。