藝人Paul（朱柏仰）在演藝圈有「生活玩家」之稱，與小17歲的老婆咪咪結婚至今6年多，育有2女，一家四口感情深厚。咪咪日前對主持人于美人提到，老公Paul想選社區主委，她幫鄰居連同自家的車子，一天洗了3輛車，累到直不起腰，向于美人自嘲其想法是否很傻，于美人也神回覆，得到不少網友的共鳴。

于美人日前在臉書自曝與咪咪的對話，咪咪提到老公誇讚她很會洗車，還介紹同棟大樓其他住戶的車也請她幫忙洗，一天內連同自己的車總共洗了3台。咪咪的做法讓老公很有面子，但也讓她累到直不起腰，由於因老公想選社區主委，她也只好「撩」下去，但最後還是落選。

于美人聽聞此事，反問咪咪：「你對理想婚姻的期望是什麼？」咪咪則回應：「沒什麼要求吔，我的期望值就是家和萬事興啊！」，問完便反問于美人：「我這樣想是不是很傻？」不過于美人認為，咪咪回答乍聽很傳統，其實很通透，她把對婚姻的期待放低時，生活反而會變得更有趣與令人期待。

于美人接著分享一名女性友人綽號叫做「憨ㄟ」，由於她的父親有一句名言是「巧的呷憨的，憨的呷天。（台語：聰明的吃傻的，傻的靠天）」，並送給咪咪8個字「心存善念，天不負你！」

網友們也在貼文區力讚咪咪的行為，「看過咪咪上節目分享他和paul的趣事，真的覺得她是很單純的可愛女生。」、「娶到咪咪真的是Paul 哥的福氣」、「還好落選，不然以後有洗不完的車」、「我也好喜歡她，有點憨憨傻傻（看起來不像裝的）的氣質，大部分男生好像都喜歡這樣的女生」、「面對咪咪的事件，美人姐的回應，好有智慧。但話說現代人，想讓太太幫忙洗車來增加好感度（拉票），真的很奇特啦！」