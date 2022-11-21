衛福部長薛瑞元為護航民進黨台北市長候選人陳時中，日前說陳時中曾擋下許多疫苗掮客，昨更稱疫苗掮客根本是「疫苗騙子」，他透過工商團體、宗教團體找上疫情指揮中心，意圖從疫苗採購中牟取利益。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，陳時中應該要回答，薛瑞元到底指的工商團體、宗教團體是誰？陳時中應正面回應是否認同薛講的話。

蔣萬安今天在忠孝東路與基隆路口拜票，接受媒體聯訪時表示，陳時中應該要回答，薛瑞元到底指的工商團體、宗教團體是誰？疫苗掮客是非常嚴重、多大的指控。

他話鋒一轉說，疫情最嚴峻的時候台灣沒有疫苗，是其他國家政府捐贈、民間團體幫忙政府，人民才打得到疫苗，當時民間團體一度破局，關鍵甚至是陳時中要求原廠證明。

蔣萬安炮轟，民進黨政府現在竟然用選戰編了最大謊言，就應該要講清楚，陳時中應正面回應是否認同薛瑞元講的話，到底誰在發國難財？民進黨嘴巴上講抗中保台，私底下抗中大發財，這就是民進黨。