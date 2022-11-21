伊朗抗議浪潮持續延燒，過去幾天，一個庫德族人聚居的城市爆發激烈的反政府示威，遭當局大規模鎮壓，維權團體今天對此表示震驚且不安。

綜合法新社和路透社報導，社群媒體貼文和人權團體表示，伊朗當局加大力道，部署軍隊鎮壓庫德族地區持續不斷的反政府抗議活動，今天至少造成4人喪命。

人權組織說，伊朗當局已增派安全部隊至西部的馬哈巴德市（Mahabad），在其公布的影片中，可聽見猛烈的槍聲和尖叫聲。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，在首都德黑蘭遭嚴格執法的道德警察逮捕，9月16日在拘留期間死亡，引發長達兩個多月的大規模抗議潮。

抗議活動最初發生在伊朗庫德族人居住的地區，包括在艾米尼家鄉庫德斯坦省（Kurdistan）薩蓋茲鎮（Saqez）為她舉行的葬禮，接著延燒到全國各地。

人權組織稍早公布民眾在馬哈巴德市示威的畫面，其中包括在為死於當局致命鎮壓的多名抗議者舉行葬禮後，人們在街上靜坐抗議和設置路障。

總部位於挪威的庫德族人權團體Hengaw說，「武裝部隊」已被派往馬哈巴德市。

這個人權團體在推特（Twitter）寫道：「馬哈巴德的住宅區傳出許多槍聲。」

同樣位於挪威的人權組織「伊朗人權」（Iran Human Rights，IHR）19日至20日深夜公布的影片中，可聽見槍聲響徹馬哈巴德市。

Hengaw昨天警告，西部庫德斯坦省迪萬達雷市（Divandarreh）情勢「危急」，政府軍在那裡開槍打死至少3名平民。

這個組織今天對其他庫德族城鎮的情勢表示擔憂，表示在布堪鎮（Bukan）和薩蓋茲鎮都可聽見爆炸聲響或槍聲。