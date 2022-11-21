四年一次的FIFA世足賽開打，台北喜來登搶搭世足熱、即日起於一樓大廳酒吧特別安排每日賽程轉播，以大型螢幕投影時況轉播精彩賽事，並推出期間限定的FIFA特餐，每套1,000元+10％，餐點包含古巴三明治、松露薯條、川味椒麻雞翅以及兩杯啤酒任選，此外亦有推出多種派對點心及各國特色啤酒供球迷挑選，客人可一同觀看精采賽事，並享受富佳餚搭配經典啤酒，為支持的球隊吶喊加油。

除此，台北喜來登並自即日起至12月17日推出「Let's GO FIFA」住房專案，透過萬豪官網預訂雙人入住彈性房價現折10％，最低每晚6,600元起，再贈送大廳酒吧雙人飲品兌換券，自由選擇Orion生啤酒、鮮榨果汁、咖啡或茶等飲品，並有鹽雕大師黃銘波主廚特別訂製的「FIFA冠軍獎牌鹽雕」，艷紅的卡達國旗色綬帶與鮮亮冠軍獎章，為心愛的球隊加油奪冠，專案可累積萬豪旅享家積分點數。

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