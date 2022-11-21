藝人阿翔和辣妻Grace結婚11年，共同育有2女1子，老婆Grace常在社群分享幸福家庭生活，昨(20日)她坦言被小孩弄得很火大，在房間裡崩潰大聲喊叫，原因曝光後卻讓粉絲感到超溫馨，大讚「有夠可愛」，連她自己都笑說：「(我)根本就是張沒用的- -紙老虎」。

Grace表示20日是星期天，但3個寶貝才早上6點半就起床玩耍，讓她大嘆：「讓我跟導遊難得休假想補眠都不行嗎？！愈睡愈火大」，於是從房裡對小孩喊：「你們3個！都給我進來！」Grace透露，小孩也察覺到媽媽不開心，乖巧列隊站好，此外，小女兒「舒芙蕾」還露出無辜的表情試探：「怎麼了？」

沒想到Grace下一妙態度軟化，要小孩猜拳比勝負說：「贏的人！！過來給我（抱）一下～～～」，還不忘附上幸福的嘟嘴符號，她笑說，早晨真的好鬧，也自嘲為是「母老虎」，但很高興周圍有寶貝們：「聽到他們的笑聲，被吵又覺得好幸福」，在內心透露：「根本就是張沒用的紙老虎，誰假日也跟我一樣啦？」，氣氛非常溫馨。

網友們見到貼文後紛紛笑回：「有夠可愛」、「蕾蕾，笑容超甜美」、「真的，為什麼小孩假日不用鬧鐘都會自然醒，而且特早醒」，有網友則說：「看到最後整個跌倒，喂～」，Grace則幸福寫下回覆：「我也笑場」，逗樂眾人。