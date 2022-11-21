澳洲總理艾班尼斯日前暗示不支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），引發關注。不過經濟部次長林全能今天表示，我國申請加入CPTPP，除了獲澳洲政府高度正面回應，也得到其他國家的支持，目前進展非常順利。

艾班尼斯在曼谷舉行的亞太經合會（APEC）中接受媒體採訪時表示，CPTPP是給「公認的」國家參與，而非經濟體後。他這一席話暗示澳洲不支持台灣加入CPTPP，引發台灣緊張。

立法院教育及文化委員會今天邀請國科會、經濟部、數位發展部、衛福部等單位進行「科技部跨部會署科發基金計畫之各部會歷年執行成效」專題報告，多位立委關心台灣經濟現在面臨的挑戰。

立委陳秀寶質詢指出，台灣積極申請加入CPTPP，除了調整國內法規，也與各會員國會談，但現在傳出澳洲總理不支持台灣加入，引起國內產業界的擔心，經濟部要如何因應？

林全能回應，台灣正為加入CPTPP而努力，許多國家都表示支持，而澳洲政府也高度正面回應我國的申請案，目前進展都相當順利。經濟部同時會跟國內產業界溝通，以穩定他們的信心。

立委黃國書也質詢說，目前包括美國、歐洲、日本及韓國等均推出晶片法案，並積極發展半導體科技，因此近來傳出全球半導體供應練將有「去台化」的可能，台灣的半導體優勢是否會持續存在？

林全能說，台灣半導體產業供應鏈非常強，而且相關技術也很好，台灣在半導體產業的優勢仍在，未來也會是全球半導體產業供應鏈非常重要的一部分，沒有「去台化」的問題。