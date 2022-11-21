台南市政府經發局推動公有零售市場綠能化，除了在屋頂空間「種電」，隨著電動機車愈來愈普及，更結合電動車業者在市場設置換電站，預計今年底前完成47座，民眾買菜時還可兼為機車充電，不浪費時間。

南市府投注許多經費在提升傳統市場軟硬體設備，並輔導傳統市場轉型，導入數位化政策如行動支付與各項防疫科技，如設置防疫噴霧門、「AI智慧防疫系統」，提升防疫管控效率及減輕人力負擔。

此外，配合太陽能發電政策，目前59處公有零售市場中，已有33處完成屋頂型太陽能光電系統設置，以去年每戶平均每日用電量約12度計算，目前33處設置太陽光電的傳統市場年總發電量，約可提供38萬3333戶家庭每日用電所需。

而近年大眾環保意識提升，許多人選用電動機車，取代傳統的燃油機車，南市府自2016年起廣設換電站，先於38處公有停車場用地完成設置，今年再加入47處市場，方便民眾騎乘電動車換電池的便利性。

市府經發局說，傳統市場為民眾日常生活物件採買重要節點，每日進出人潮多，且多是周邊居民，並多半以機車代步，傳統二行程機車累積廢氣量可觀，希望藉由換電站的設置，提高民眾汰換二行車機車意願，並減少購物民眾機車進出、發動及怠速時所排出廢氣。