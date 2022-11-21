前高雄市長韓國瑜20日南下高雄與國民黨高雄市長候選人柯志恩合體造勢，韓國瑜助講時，向支持者喊話票投柯志恩「買一送三」，讓高雄市長陳其邁去當行政院長，柯志恩當選高雄市長，而韓國瑜去賣農水產品。對此，柯志恩認為，這就是「韓式幽默」。

柯志恩「繞著高雄跑」車隊21日前進鳳山地區掃街拜票，媒體問及韓國瑜的「買一送三」說被陳其邁認為「韓市長愛說笑」，柯志恩指出，她覺得這就是韓式幽默，韓國瑜覺得高雄市長由柯志恩來做，而陳其邁擔任行政院長，大家共組高雄隊，中央地方共同配合，可以讓高雄發展得更好，所以韓國瑜當然希望陳其邁能夠高升。

而民進黨立法委員趙天麟認為「買一送三」是騙術，對此，柯志恩表示，趙天麟最近不知道是為了什麼不斷有發言動作，但是他的邏輯都很奇怪，「買一送三」不是騙術也不是落跑，陳菊還沒有做滿任期就跑去當監察院長，那才叫做落跑，而陳其邁這叫高升。