因應季節天候轉變，王品集團旗下中餐品牌「丰禾台式小館」的養生暖食歸，今年並下重本特選雞腿切塊煨煮口感再升級，到店消費四人歡樂桌套餐，湯品可升級為「煸薑麻油雞湯」，即日起至11月30日並推出「台丰來襲」活動，各門市準時晚上七點現場開玩大風吹，消費者只要拍下符合條件餐點，上傳照片社群打卡「丰禾台式小館」，就能獲得價值280功夫好菜兌換券一張。

曾獲選經濟部《全台十二大傳承臺菜餐廳》認證，「丰禾台式小館」今年再度強勢入選為政府認證2022臺菜餐廳，以新鮮在地食材、純樸料理手法，創新呈現大菜小做、小吃升級手藝的品牌精神，展現經典台菜新丰味廣受好評。冬季限定麻油菜單「煸薑麻油雞」，選用土雞腿肉，肉質不柴滑嫩、Q彈有勁，再入雲林黑麻油、米酒、高麗菜及杏鮑菇煨煮，湯頭更加甘甜，搭當令時蔬麻油炒菠菜組合，入口超涮嘴。

為滿足消費者各種聚餐需求，「丰禾台式小館」提供個人及多人餐組合選擇，從今年8月到10月門店銷售數據發現，店內以二人組合餐最受歡迎占比近五成，其次是個人餐有兩成以上，看得出個人經濟及核心家庭漸成主流消費力。另外丰禾也有四到六人份澎派桌菜選擇，能品味到招牌丰禾起家雞、黑麻油燒蛋等多道經典台菜，湯品部分不加價就能享用麻油雞湯，迎接年底聚餐旺季，南京東路店更推10人享用限定宴席菜單，廣納山海佳餚囊括家鄉手路菜、南北地方菜、傳統辦桌料理及道地酒家菜，方便親朋好友相揪辦桌，吃巧也能吃飽。

搶攻進補旺季，11月「丰禾台式小館」要颳起「台丰來襲」，橫掃冬季台菜市場，除了翻玩七道招牌台菜經典，提升口感層次更豐富外，即日起復刻「大風吹」遊戲，在三家門店開玩「台丰吹 吹什麼」， 在晚間七點由門店同仁隨機抽牌，顧客再依內容拍下餐點，上傳社群打卡「丰禾台式小館」，即可獲台菜經典脆皮肥腸兌換券一張；11/15～12/31間則推丰禾特派員播報活動，消費者到店內特製播報台與新菜手舉牌合影，上傳照片或短影音到官方粉絲團指定貼文，標註好友並留言指定內容，向門市人員出示畫面後就能免費享用梅汁梅花肉，「丰禾」要讓饕客們吃飽喝足還有好康可拿，和家人朋友在寒冷冬天團聚，也能有暖心享受。