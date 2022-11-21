香港行政長官辦公室發言人21日表示，香港特首李家超結束亞太經濟合作會議（APEC）行程後，20日傍晚由泰國曼谷返回香港時，在香港國際機場進行核酸檢測，結果為陽性，現正進行隔離。隔離期間，李家超會在家工作，按需要以視訊出席會議。他在訪問曼谷4天期間，快篩結果均呈陰性；由於李家超曾在APEC期間與中國國家主席習近平談話，因此他確診之事也格外受到關注。

香港《星島日報》21日報導，李家超20日下午總結行程時指出，他在APEC峰會上介紹香港優勢，強調香港已重返國際舞台，這也是他上任後首次出席的國際會議。他表明，香港目前最希望加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），希望聚精會神推展相關工作。

李家超透露，香港商貿團成員及30名當地商界領袖出席由他主持的晚宴，他向泰國商界領袖介紹香港的新優勢，包括發展4個新興產業，對方非常有興趣。他又重申，香港雖然有防疫限制，但整體方向是減少限制。

李家超還與商貿團成員前往大陸駐泰國大使館，與大陸駐泰國大使韓志強會面。其後參觀兩家大型企業，並向他們介紹香港在疫情後的新政策，以及大陸所提供的政策優惠和便利等。

李家超與3名香港駐曼谷經濟貿易辦事處成員品嘗當地早餐。他在社交平台「臉書」發文指出，3名經貿辦同事都是負責招商引才工作，主動招攬目標企業和人才，積極游說泰資來港發展。他們還討論了《施政報告》提出設立「招商引才專組」。李家超指，各個經貿辦要積極說好香港故事，吸引人才和企業來港營商和發展。

香港貿發局主席林建岳表示，泰國商界對香港充滿信心，期望與香港建立緊密的聯繫，創造更多商機，他們也會與當地商界舉辦午宴，泰國副首相兼能源部長將致詞。他指出，貿發局明年7月會有更龐大的代表團出訪外地，會更全面推廣香港。

另外，根據香港政府新聞公報的資訊顯示，李家超19日晚上率領香港商貿代表團在曼谷與媒體會面時，提到自己參加APEC會議時有向習近平問好，並將香港目前的情況向習介紹和匯報，過程中他充分感受到習對香港的關心。