國民黨桃園市長候選人張善政啟動車隊掃街，批對手鄭運鵬只會當民進黨惡質法案打手。(呂筱蟬攝)

前副總統陳建仁(右)今天陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬(左)車隊掃街。(呂筱蟬攝)

選戰進入投票倒數，國民黨桃園市長候選人張善政今天上午在大園區車隊掃街，他說，最後這一周非常關鍵的幾天，啟動車隊密集掃街，用最有效而且最貼近基層的方式，去跟我們不分藍綠的朋友接觸。他也說，會再去強調政見，也是訴求中間選民，讓他們了解誰的牛肉是才是真正的好的政見，希望回歸政見，不再去講藍綠互相抹紅、抹黑的事情。

對比對手民進黨鄭運鵬今天也由前副總統陳建仁陪同在南桃園掃街，張善政說，自己不會特別偏重北桃園和南桃園，將來這5天是整個桃園所有區都會掃，而他對於南桃園群眾對他的支持度則是非常有信心。張善政也說，對手去南桃園做什麼樣的宣傳覺得沒有用，因為他們過去幾年的政績已經讓人家看破手腳，現在這個等於是臨時磨刀，也已經沒有用了。

對於日前曾說市長不能讓桃園人丟臉，但鄭運鵬卻說他的選區表現沒有讓人丟臉，而桃園人也不會再投國民黨走回頭路，對此張善政則說，鄭運鵬在替自己過去的服務擦粉，他在他的選區做了多少服務、在立法院提了多少案，幾乎是沒有，都是在替民進黨的惡質法案在當打手、在護航，這個已經非常清楚，過去所有政治人物一步一腳印走過的痕跡，沒有辦法掩蓋。