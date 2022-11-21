在卡達舉行的第22屆世界盃足球賽20日正式登場，地主卡達在開幕戰敗給厄瓜多，而且在上半場就連輸2球，中場休息時，大批卡達觀眾魚貫離場，至下半場開賽時都沒回來，留下現場數千個空位，觀眾區一片空蕩蕩。

綜合英國《地鐵報》（Metro）、《太陽報》（The Sun）報導，卡達世界盃20日晚間登場，首戰地主卡達在巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）對上南美洲「高原殺手」厄瓜多，不過上半場厄瓜多就靠著禁區12碼罰球及頭錘破門連拿2分，終場以2比0氣走卡達，卡達也成為世足賽開踢92年來，史上首支在開幕戰落敗的地主球隊。

卡達國家足球隊在20日開幕戰敗給厄瓜多，上半場連輸2球，中場休息時，大批卡達觀眾魚貫離場，留下現場數千個空位。（圖／路透社）
卡達國家足球隊在20日開幕戰敗給厄瓜多，上半場連輸2球，中場休息時，大批卡達觀眾魚貫離場，留下現場數千個空位。（圖／路透社）

報導指出，開幕戰中場休息時，大批卡達球迷就魚貫離場，似乎受夠了國家隊的表現，一直到下半場開賽時觀眾都沒有回來，留下座位區一大片又一大片的空位，約有數千個空位。

在場內為英國廣播公司（BBC）進行賽事轉播的林納克（Gary Lineker）說，下半場場內的空位多到無法忽視，他說上半場開賽時座位區還全滿。

官方統計，下半場開始時體育場內一共有6萬7327人。

卡達國家足球隊在20日開幕戰敗給厄瓜多，上半場連輸2球，中場休息時，大批卡達觀眾魚貫離場，留下現場數千個空位。（圖／美聯社）
卡達國家足球隊在20日開幕戰敗給厄瓜多，上半場連輸2球，中場休息時，大批卡達觀眾魚貫離場，留下現場數千個空位。（圖／美聯社）

澳洲第7頻道新聞網（7 News）報導，這是卡達國家足球隊首次參與世界盃賽事，過去他們從未入圍過。為此，卡達隊西班牙籍總教練桑傑士（Felix Sanchez）特地讓球員們進行為期7個月的訓練營備戰，不過上半場連續遭到對手威脅，顯示卡達足球隊還有很長一段路要走。

針對下半場座位區一片空蕩蕩，桑傑士說球隊感覺受到支持，希望下一場比賽能讓支持者感到更驕傲，他說現場氣氛非常好，觀眾非常期待這場比賽。

國際足球總會（FIFA）9月宣布卡達世界盃已經賣出300萬張門票，其中卡達民眾購票數最多，包辦37%門票。

文章來源：Thousands of seats empty inside Al Bayt Stadium during World Cup opener between Qatar and Ecuador
文章來源：QAT-ASTROPHE Qatar fans head for exits at HALF TIME leaving thousands of empty seats in shambolic World Cup opener defeat to Ecuador
文章來源：‘Thousands of empty seats’ as Qatar fans abandon World Cup opener at half-time
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