在卡達舉行的第22屆世界盃足球賽20日正式登場，地主卡達在開幕戰敗給厄瓜多，而且在上半場就連輸2球，中場休息時，大批卡達觀眾魚貫離場，至下半場開賽時都沒回來，留下現場數千個空位，觀眾區一片空蕩蕩。

綜合英國《地鐵報》（Metro）、《太陽報》（The Sun）報導，卡達世界盃20日晚間登場，首戰地主卡達在巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）對上南美洲「高原殺手」厄瓜多，不過上半場厄瓜多就靠著禁區12碼罰球及頭錘破門連拿2分，終場以2比0氣走卡達，卡達也成為世足賽開踢92年來，史上首支在開幕戰落敗的地主球隊。

卡達國家足球隊在20日開幕戰敗給厄瓜多，上半場連輸2球，中場休息時，大批卡達觀眾魚貫離場，留下現場數千個空位。（圖／路透社）

報導指出，開幕戰中場休息時，大批卡達球迷就魚貫離場，似乎受夠了國家隊的表現，一直到下半場開賽時觀眾都沒有回來，留下座位區一大片又一大片的空位，約有數千個空位。

在場內為英國廣播公司（BBC）進行賽事轉播的林納克（Gary Lineker）說，下半場場內的空位多到無法忽視，他說上半場開賽時座位區還全滿。

Qatar fans were seen leaving the stadium early in their 2-0 World Cup opening loss to Ecuador. pic.twitter.com/WVALK3rXeQ — ESPN FC (@ESPNFC) November 20, 2022

官方統計，下半場開始時體育場內一共有6萬7327人。

卡達國家足球隊在20日開幕戰敗給厄瓜多，上半場連輸2球，中場休息時，大批卡達觀眾魚貫離場，留下現場數千個空位。（圖／美聯社）

澳洲第7頻道新聞網（7 News）報導，這是卡達國家足球隊首次參與世界盃賽事，過去他們從未入圍過。為此，卡達隊西班牙籍總教練桑傑士（Felix Sanchez）特地讓球員們進行為期7個月的訓練營備戰，不過上半場連續遭到對手威脅，顯示卡達足球隊還有很長一段路要走。

Half an hour to go in a World Cup opener. pic.twitter.com/YG0WwTTQa6 — Matt Slater (@mjshrimper) November 20, 2022

針對下半場座位區一片空蕩蕩，桑傑士說球隊感覺受到支持，希望下一場比賽能讓支持者感到更驕傲，他說現場氣氛非常好，觀眾非常期待這場比賽。

I would guess that the stadium's been 2/3 full for most of the second half. And that feels like it's quite a generous estimate. https://t.co/WsIflCewdP — Rory Smith (@RorySmith) November 20, 2022

國際足球總會（FIFA）9月宣布卡達世界盃已經賣出300萬張門票，其中卡達民眾購票數最多，包辦37%門票。