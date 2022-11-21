抗議天王柯賜海驚傳死亡！陳屍陽明山公園車內 生前最後公開露臉畫面曝

「抗議天王」柯賜海許久沒在公開場所出現，他因2013年對強制工作案聲請釋憲，獲司法院大法官受理，去年憲法法庭開庭辯論，他到庭表示意見；他接受採訪時表示，皇帝不能強制人民工作 ，更何況民主國家當然不能立法強迫人民到勞動處所工作。

柯遭法院認定，以詐騙手法讓投資公司與他合作，購併須資金周轉 或瀕臨倒閉的公司，他也設立公司但股東並未實際繳納股款，偽造文 書進行詐騙，遭各判刑1年6月、3年，及2月15天，共被判令到勞動場 所強制工作3年3次。

2013年7月柯賜海帶著年輕的「未婚妻」到司法院抗議，他說「強 制工作」違憲，並遞交釋憲聲請書；不過，柯涉及的官司陸續遭判刑 定讞，後來他除了入獄服刑外，也曾被送往台東的泰源技訓所強制工作。

憲法法庭審理後，去年12月判決強制工作違憲、即日失效，但之前遭強制工作者不得聲請非常上訴救濟，得知釋憲結果後，聲請人之一柯賜海對大法官表示肯定，但他激動地說之前他去強制工作折蓮花身心受創，他要聲請國家賠償。

柯賜海先前參加憲法法庭開庭時，曾激動地說，他生病活不久了，但一定要來跟大法官說，強制工作的規定違憲，台灣是民主社會不應有這種制度，希望大家一起救司法。