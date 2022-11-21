一名50多歲男性病患因腹痛至醫院求診，經醫師詳細詢問病史，發現該男子近期尿液呈深黃茶色且合併食慾不佳，立即為他安排進一步診察。透過電腦斷層及核磁共振檢查，發現十二指腸與胰臟頭交界處，有一個約4公分大的腫瘤。在詳細與患者及家屬解說溝通後，施行胰頭十二指腸切除手術，手術順利且術後恢復良好。病理報告出爐確定為罕見的十二指腸癌。

衛福部苗栗醫院外科醫師高浩偉指出，位在胰臟頭附近的腫瘤，因生長位置可能壓迫膽道造成阻塞，進而會產生黃疸（皮膚變黃）、尿液呈茶色、皮膚搔癢或灰白色糞便等情形；其他相關症狀包含腹痛、腹脹、食慾及體重下降等。

而常見造成膽道阻塞的腫瘤分別為胰臟頭癌、遠端膽道癌、壺腹癌及十二指腸癌，統稱為壺腹周圍癌。高浩偉說明，這些腫瘤若在沒有遠端轉移的情形下，外科手術切除仍然是最有效的治療方法。

然而，因為腫瘤位在消化道的中心位置，進行手術時需切除胰臟頭部、膽管、膽囊、一部份的胃及小腸，切除後還需重建消化道的功能，算是一般外科中最複雜的手術之一。但隨著醫學的進步，此類手術相關的死亡率及併發症下降許多，風險降低、安全性更高了。

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