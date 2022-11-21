彈頭近來積極籌備個人專輯。（摘自彈頭臉書）

「南拳媽媽」暌違15年後，合體復出推出全新單曲〈我回來了〉，包括一代成員巨炮、GARY，以及二代成員彈頭、宇豪、LARA、張傑全員到齊，重拾當初的音樂理想和能量，新歌上架後讓歌迷相當驚喜，網友一致好評「真的好感動」、「天啊！是我最喜歡的二代組合」、「這才是正宗的南拳媽媽」，黃大煒也表示「南拳媽媽我等了15年了，加油！恭喜！」

團長彈頭說，這是南拳媽媽全員回歸的暖身，接下來，除了南拳媽媽會有作品，他也用海洋與生物與人類情感間的體悟，有了一些影像跟音樂上的創作。他日前遠赴東加王國賞鯨、潛水，並拍攝MV，即將發行他的個人首張專輯。籃壇球星高國豪、康康、唐從聖、嚴正嵐等好友皆錄製VCR祝賀，讓彈頭相當感激。方文山說，彈頭很有自己想法，個人情感充沛，「我還滿佩服他的！他滿執著於音樂這件事，在不久的將來他將推出個人首張專輯，令人期待。」

其實南拳媽媽早在2017年就有打算回歸舉辦紀念演唱會，張傑創作的〈我回來了〉就是在那時寫的一首紀念曲，而因為疫情和種種原因，一直無法成行，直到今年才推出這首歌曲。這些年團員私底下一直保持聯絡，張傑也一直都有幫Lara製作個人專輯，團員之間默契依舊，所以錄音時很快就完成了。

至於接下來的復出計劃，張傑表示，「因為疫情的關係，目前一切的活動都還在安排當中，我們也還是很希望能有南拳媽媽的演唱會，畢竟這麼久沒有跟大家見面了，也希望能再看看歌迷朋友們，而到時我們也希望是南拳一代二代所以團員都能集合一起來演唱。」