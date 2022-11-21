台股加權指數21日開在14,514.71點，權王台積電（2330）開在487.5元，聯電（2303）也開在盤上，但傳產權值股中鋼（2002）、台泥（1101）及貨櫃三雄早盤走勢疲弱，壓抑指數，盤面上以遊戲類股相對強勢，台股早盤多空拉鋸激烈，指數在平盤上下震盪。

隨著防衛型類股走強抵銷能源股跌勢，投資人將聯準會（Fed）官員的鷹派言論擺一旁，美國四大指數18日震盪收高。

道瓊工業平均指數11月18日終場上漲0.59％（199.37點）、收33,745.69點，創8月18日以來收盤新高；周K線下跌0.01％。那斯達克指數上漲0.01％（1.1點）、收11,146.06點；周K線下跌1.57％。

費城半導體指數上漲0.18％（4.93點）、收2,724.03點；周K線下跌1.12％。

統一投顧指出，美國CPI及PPI數據低於市場預期，聯準會12月有望放緩升息，但本周仍需關注多位聯準會官員發表演說及聯準會的會議紀要內容，美股近期漲勢趨緩。

台股在「台版晶片法」通過的情況下，半導體股持續扮演撐盤角色，指數在5日均線上強勢整理，短多格局不變，短線急漲至半年線附近稍遇賣壓，震盪難免。

不過，在外資歸隊、量能擴增下，預期盤勢將呈現類股良性輪動表現。建議布局跌深科技股如記憶體、驅動IC、IP矽智財、載板、Server及汽車與零組件等。