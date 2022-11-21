KLAY IS ON FIRE 🔥 pic.twitter.com/6k5twGXH2r — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 21, 2022

整整等到第17場例行賽，勇士才終於看到「浪花弟」克雷湯普生復活了！克雷湯普生21日單場飆進10顆三分球，攻下本季新高41分，柯瑞也拿33分、15助攻，攜手幫助勇士最後以127比120力挫地主火箭，總算中止客場開季8連敗的難堪紀錄，目前本季客場還沒贏過的剩下活塞。

勇士一開賽就毫不客氣賞了11比0開局攻勢，特別是克雷湯普生前6投全進，含三分球前4投全進、單節獨拿20分，很快就取得兩位數領先，反而是柯瑞首節得分掛零、傳7助攻，沒想到火箭次節打出13比0猛攻，反以41比40超前。

勇士只好趕緊換上主力救火，卻挽回不了落後頹勢，打完上半場，勇士仍以61比65落後，雖然克雷湯普生半場就拿26分，火箭卻有4人得分上雙；來到第3節，克雷湯普生與柯瑞聯手外線開火，終在前3節打完，勇士反以97比94領先。

來到最後1分55秒，柯瑞的中距離命中，幫助勇士120比115領先，接下來火箭兩罰俱中，克雷湯普生卻在最後1分06秒投進個人第10顆三分球，擴大領先到6分，柯瑞最後34秒也飆進三分球，儘管凱文波特也飆進三分球，場上卻已大勢已去。