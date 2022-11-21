已向美國法院聲請破產保護的加密貨幣交易所FTX表示，對前50大債權人的欠款逼近31億美元。

FTX在上周六提交給法院的文件中指出，該公司對前十大債權人的欠款約為14.5億美元，但並未指明這些債主。

FTX與其附屬公司於11月11日在德拉瓦州聲請破產，成為幣圈最受到關注的破產案之一，估計約有100萬名客戶和眾多投資人面臨總額高達數十億美元的損失。

該加密貨幣交易所上周六表示，公司已對全球資產展開策略性檢視，並準備出售或重組部分業務。而根據另一份法院文件，美國破產法官將於周二上午就FTX所謂的「首日動議」（first-day motions）開庭審理。

做為幣圈規模最大、最有勢力的巨頭之一，FTX崩敗速度之快令人瞠目結舌。FTX Group表示，在美國提起的破產案件中，可能有超過100萬名債權人，公司已經與美國檢察署、美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會等「數十個」美國與國際監管機關聯繫。

上周日巴哈馬皇家警察部隊發布聲明表示，FTX總部所在的巴哈馬當局正在調查該公司的「內爆」（implosion）是否存在任何犯罪不當行為。巴哈馬當局也已經接管FTX Digital Markets持有之加密貨幣資產。FTX Digital Markets是FTX在巴哈馬的事業單位，上周二也以破產法第15章向紐約南區法院申請破產保護。