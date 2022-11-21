美系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告，肯定智邦在400G產品的穩定發展，惟目前宏觀經濟的狀況仍未明朗，故維持智邦目標價275元、評等中立。

美系外資表示，智邦對2023年維持審慎樂觀得基調，符合預期，智邦儘管目前有看到電信、雲客戶出現放緩的跡象，但放緩幅度相對輕微，以需求來說，智邦400G產品將在2023年持續成長，這將可以抵消上述輕微需求放緩的影響，目前整體經濟的狀況仍是一個關鍵，智邦訂單也預計會遞延到明年，而智能網卡明年也將繼續增長，總的來說，智邦仍看好明年營收會有雙位數成長，然而，有鑑於整體宏觀經濟背景，智邦現階段對明年上半年後的前景仍未有明確看法。現階段維持智邦目標價275元、中立評等。

美系外資表示，智邦目前400G交換器占比營收約10%，預計2023年將成長到15%，智邦持續在向雲和ODM客戶提供400G，但企業客戶在採用時間往後遞延，因此，智邦預計400G將自2023年下半年到2024年上半年開始向企業客戶發貨，這意味著400G現在不僅出貨到亞馬遜，還將出貨到諾基亞(微軟)，樂觀看好智邦2024年400G的營收貢獻將達25%。此外，智邦在產能規劃上布局竹北、越南以及美國加州，藉此可以避免受到美中貿易戰的影響，出貨不受影響。