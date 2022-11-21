九合一選戰26日登場，苗栗選舉委員會公告，苗栗縣長選舉人數為44萬3908人，最多在頭份市8萬3648人，最少的獅潭鄉3785人。

苗栗選舉委員會指出，苗栗縣第19屆縣長選舉人人數為44萬3908 人，頭份市最多有8萬3648人，其次為苗栗市7萬1277人、竹南鎮6萬8814人，最少的是獅潭鄉3785人。

第20屆縣議員縣議員區域選舉人人數，為43萬5173人，第1選舉區10萬5970人、第2選舉區3萬2864人、第3選舉區6萬4754人、第4選舉區10萬7214人、第5選舉區9萬4361人、第6選舉區30萬10人。縣議員原住民選舉人人數8253人，第7選舉區平地原住民選舉人3239人、第8選舉區山地原住民選舉人5014 人。

第19屆（苗栗市第12 屆、頭份市第 3 屆）鄉鎮市長選舉人數44萬2986人、第22屆（苗栗市第12屆、頭份市第3屆）鄉鎮市民代表選舉人人數44萬2304人、第22屆村里長選舉人人數44萬1626 人。

苗栗縣選委會指出，本次選舉苗栗縣計有9種選舉票，並以顏色區別，縣長選舉票為淺黃色、鄉鎮市長選舉票為金黃色、區域縣議員選舉票為白色、山地原住民縣議員選舉票為淺綠色、平地原住民縣議員選舉票為淺藍色、區域鄉鎮市民代表選舉票為淺粉紅色、平地原住民鄉鎮市民代表選舉票為淺橘色、村里長選舉票為白色，公投票為白色，請選民依據選票及公投票顏色分別投入票匭。全縣共設置484個投開票所，比上次(480所)增設4所，共配置投開票所工作人員達8千餘人。

另，因應嚴重特殊傳染性肺炎選務防疫，民眾前往投票時應配戴口罩，配合量測體溫以及手部消毒。前往投票排隊時，以投票所內保持1.5公尺以上，投票所外保持1公尺以上距離為原則。

如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀者，應請與他人保持1.5公尺以距離。尚未解除隔離確診者，請勿外出投票及參觀開票，違者由衛生局依傳染病防治法規定辦理，並依公職人員選舉罷免法第65條及公民投票法第22條規定，不得進入投票所投票及參觀開票。