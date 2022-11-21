國民黨主席朱立倫（中）今一早就至宜蘭輔選，與國民黨推出的林姿妙（左3）、宜蘭市長候選人陳美玲（右3）、宜蘭縣議員候選人莊淑如（左1）、林岳賢（右1）、張勝德（右2）一起掃街拜票。（左2為宜蘭縣議會議長張建榮）（吳佩蓉攝）

國民黨主席朱立倫（右）肯定新秀宜蘭縣議員候選人張勝德（左）。（吳佩蓉攝）

選戰進入最後階段，國民黨主席朱立倫今天（21日）一早至宜蘭輔選，肯定國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙是最棒、最認真、最努力、最堅強的縣長，指民進黨不管用多少「奧步」，林一定會高票連任；林姿妙說，她誠懇待人，勇敢起飛、敬好宜蘭，這段時間縣民都非常了解她的做人做事，會努力拚出宜蘭好生活。

朱立倫今一早就至宜蘭輔選，與國民黨推出的林姿妙、宜蘭市長候選人陳美玲、宜蘭縣議員候選人莊淑如、林岳賢、張勝德一起掃街拜票。朱說，昨日黃金周末跑了8個縣市，最重要的就是幫所有縣市加油，指今天是關鍵的最後一周，星期一的一早來幫最棒、最認真、最努力、最堅強的林加油。

朱立倫表示，相信林姿妙、對她有信心！因為她真的是一位腳踏實地、實實在在， 對宜蘭充滿了愛、付出很多的好縣長，所以過去4年她的表現，毫無疑問的受到縣民完全的肯定；指民進黨除了抹黑、用任何打壓手段、行政資源外，也無其他招數；指林就像自己家人一樣親切，她一定會在縣民支持下高票連任。

林姿妙說，她誠懇待人，這段時間縣民都非常了解她的做人做事，任內中的政績讓宜蘭縣可以跟別的縣市比拚，不論是交通、建設、經濟、文化、觀光都齊頭並進，希望宜蘭能蓬勃發展；且縣政推動目標在議長張建榮帶領下，議會強而有力的監督，讓宜蘭縣政努力、認真推動，一起拼出宜蘭的好生活。

對於國民黨新竹市副議長替民眾黨縣長候選人高虹安站台，有什麼看法？朱回應，在各縣市都是號召所有同志、支持者，在最後關鍵時刻團結支持黨內提名的候選人， 不管多困難、多辛苦，決不放棄任、全力支持，現在就是大家共同目標就是把失能、腐化的民進黨下架，大家一定團結努力。

朱立倫指出，民進黨現在全台各地都使用「奧步」，台灣頭至台灣尾都是抹黑的布條，招數都一樣，都是抹黑、抹紅，指民進黨沒別招了，只剩「奧步」，最後民眾一定會團結支持國民黨。