衛福部長薛瑞元近日因一席「疫苗掮客論」遭藍營砲轟，認為如知道掮客是誰，就應該完整揭露，而非說一半與陳時中唱雙簧。國民黨立委賴士葆今更指，陳時中去年擋過最大咖的疫苗供應商就是林全，質問薛「請問林全是掮客嗎？」痛批去年的BNT採購破局就是因民進黨內派系利益喬不攏所致。

薛瑞元昨天指出，前部長陳時中之所以仇恨值高，是因在去年擋下疫苗掮客透過工商團體、宗教團體兜售疫苗的意圖，才會心生怨恨反過來批評擋疫苗。賴士葆今在立法院衛環委員會質詢時，批評薛的說法根本睜眼說瞎話，顯然是犯了「官位焦慮症」，擔憂1126之後無官可當，才會開始滿口謊言。

賴士葆直指，陳時中去年擋過最大咖的疫苗就是林全，去年10月台灣東洋董事長林全就召開記者會，說可引進3000萬劑的BNT疫苗來台，但因為有民進黨派系介入，說要透過香港雅各臣引進，「就是因為有人要分一杯羹才破局」，他也質問薛：「請問林全是掮客嗎？」

薛瑞元回應，林全並非掮客，「他有受到BNT的授權來談，只是後來授權時間截止，就再也沒有取得授權。」隨後賴士葆就說，當時就是因民進黨內派系介入，要分一杯羹才會破局，「這些吳子嘉（美麗島電子報董事長）都有講。」

賴士葆隨後質疑，薛瑞元稱有掮客透過宗教、工商團體兜售疫苗的說法，已一竿子打翻佛光山、慈濟以及工商團體，質疑是否有證據？薛回應，這些說法當然是有一些證據，只是現階段不會講，但他隨後又改口，說自己是怕工商、宗教團體被掮客騙，並無其他意圖。

賴士葆說，去年陳時中不僅百般阻撓佛光山購買疫苗，還不准地方政府如台北市、花蓮縣、南投縣政府自行購買疫苗，就是為了圖利高端，最後高端剩下160萬劑沒打，浪費10幾億元都是真實數字不是謊言，但薛瑞元卻為了當官，不惜護航陳時中，作踐自己當政治正確的政務官，實在是很悲哀。

國民黨立委李德維質詢時提到，去年東洋代理BNT疫苗破局後，就連民進黨的前行政院長林全都說水太深不玩了，隨後又傳出是因為有吳姓立委介入，質疑擋疫苗爭議怎都與執政黨有關？難道是民進黨自己內部窩裡反？究竟有沒有在野黨立委帶疫苗騙子到衛福部？薛確認後則回「沒有」。

薛瑞元表示，疫苗掮客不會是立委，不過因為當時的合約不是他在談，沒有接觸到相關業務，還要再詳細了解後才能報告，「本周三委員如再提問，一定能給予答覆。」