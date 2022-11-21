選舉倒數剩下一週，彰化再傳賄選，竹塘鄉某鄉民代表候選人杜姓樁腳，涉嫌在特定場所以現金賄選，20日組成專案小組進行搜索，並帶回相關嫌疑人、查扣現金4000元，彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，檢察官訊後認杜姓樁腳涉犯《選罷反》嫌疑重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

彰化地檢署表示，檢察官劉智偉20日指揮芳苑分局、彰化縣調查站、彰化縣警察局刑事警察大隊偵二隊、刑事警察局偵查第六大隊第三隊、法務部調查局航業調查處組成專案小組，到相關處所實施搜索後，查獲杜姓樁腳涉嫌以現金賄選，當場查扣新台幣4000元。

地檢署說，經查某鄉民代表候選人樁腳杜姓樁腳，以每票新臺幣1000元賄選，經通知相關選民到案說明後，認杜姓樁腳涉犯違反《公職人員選舉罷免法》嫌疑重大，且有串證之虞、聲請羈押之必要，依法拘提後，向法院聲請羈押禁見。

吳宇軒表示，距離投票日僅剩5天，彰檢為維護選舉公平，排除任何不法手段介入選舉，即日起縣內8大警分局區，都派駐專任檢察官，只要有任何影響選舉公平之情資，各轄區檢察官都會在第一時間接手查察，就案件情資進行分析、研判，並採取適當的偵查作為，強力維護選舉公平。

彰化地檢署檢察長洪家原也呼籲各競選陣營，任何企圖挑戰選舉公平之不法手段，彰檢必定全力偵辦，也呼籲所有民眾，歡迎檢舉賄選領獎金，有任何賄選情資，都可撥打0800-024-099轉4檢舉賄選專線，踴躍提供賄選情資，共同維護選舉公平。