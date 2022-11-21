學齡的幼童抵抗力較差，容易感染疾病，兒童感染科醫師顏俊宇表示，近日一名母親帶3歲孩子就醫，發現孩子四肢、指縫都有紅疹，發癢持續一個月，經檢查發現是疥蟲導致，他提醒孩子出現持續性癢疹、家中成員有多人癢疹、吃藥或擦藥都不見改善、晚上特別癢及皮膚上有疥蟲坑道，要盡快就醫，最好是密切接觸者一起治療，因為疥瘡傳染力很強，常是一人感染全家遭殃。

顏俊宇近日於個人臉書粉專指出，日前一名母親帶3歲孩子到他的門診，只見孩子四肢、指縫等處有紅疹脫屑且奇癢無比，狀況持續一個月，擦濕疹藥膏、抗組織胺的藥也不見改善，導致晚上都沒辦法好好睡覺。

顏俊宇建議他們全家一起刮皮屑做詳細檢查，結果發現是疥蟲在作怪。他說，疥瘡傳染力很強，常常是一人感染全家遭殃，再加上疥蟲在皮膚上表現得和濕疹相像，因此難以診斷，孩子在幼兒園密集的集體生活，也很容易遭他人感染，提醒家長要提高警覺。

顏俊宇說，疥蟲喜歡入侵皮質較薄、皮脂腺較少的部位，成人常見位置是指縫、手肘窩、腋下、肚臍、生殖器，臉部就較少分佈；嬰幼兒則是臉部、脖子、手掌、腳掌可能都會分佈，可能是因為嬰幼兒的皮膚角質本身較薄的關係。

顏俊宇提醒，若突然出現持續性癢疹、家中成員有多人癢疹、吃藥或擦藥都不見改善、晚上特別癢及皮膚上有疥蟲坑道要注意，建議到皮膚科詳細檢查，所有密切接觸者都要治療，否則會一個接一個感染，返家後須睡前擦藥，持續6至8小時隔天再洗掉，另外家中的衣物及床單最好用60度以上高溫清洗為佳。