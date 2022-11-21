柯建銘說，高虹安所有的行為若以三個字來描述就是「貪、騙、敢」。（柯建銘辦公室提供）

批高虹安「一路寄生」 柯建銘用三字形容她

九合一選戰進入倒數階段，出身新竹的民進黨資深立法委員柯建銘再度摃上民眾黨新竹市長候選人高虹安，他表示，高虹安「一路寄生」從資策會、科智公司、鴻海公司、民眾黨再到國會，現在要來寄生新竹，凡是高寄生過的地方都會發生問題，甚至是法律問題。

柯建銘說，新竹市遇到全國最離譜的對手叫高虹安，高虹安所有的行為若以三個字來描述就是「貪、騙、敢」。他說，高虹安目前背負貪汙罪被告，身上背了10幾條官司，隨時會被抓走，新竹難道能夠交付給她嗎？

柯建銘表示，我們國家現在碰到最危機的時刻，道德崩壞、價值崩壞、法治崩壞，是國家級的危機，如果高虹安當選，選完發動搜索還可能被羈押，她有辦法去宣誓就職嗎？即便給她重金交保，她也是要面對十幾條官司。「投給高虹安絕對是廢票」。

柯建銘指出，對他來說政治是過一天少一天，當年從政才41歲，如今一回頭已72歲，這屆立委做完，不知道有沒有下一屆。柯建銘說，他自1992年出來選舉，就被新竹市鄉親第一高票送進立法院當立委，如今走過快半個世紀，是50年的民主老兵，每天都在立法院跟國民黨輸贏。希望新竹市的鄉親們選一個有前途、老時打拚的，讓高虹安好好打官司，讓民進黨新竹市長候選人沈慧虹專心市政。