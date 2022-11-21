FOUR triples for Yuta this quarter 🎯 pic.twitter.com/FEMzBHQ6P4 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 21, 2022

揮別先前引爆反猶太風波，且結束8場禁賽回歸的籃網明星後衛厄文，21日先發上陣打了26分鐘，拿14分、5籃板，搭配杜蘭特26分、班西蒙斯22分，籃網127比115輕取損兵折將的灰熊，目前戰績8勝9敗，暫時跟尼克並列東區第9。

為了迎接厄文回歸，籃網排出放棄中鋒的小個先發陣容，包含厄文、喬哈里斯、班西蒙斯、歐奈爾與杜蘭特，面對少了莫蘭特、貝恩兩大後場主力的灰熊，籃網仍然打得很辛苦，儘管歐奈爾與班西蒙斯半場各拿12分，籃網打完上半場，仍以57比62落後。

厄文半場投5中1，拿下5分、3籃板，明顯還在找狀態；來到下半場，籃網末節一開始靠著渡邊雄太接連投進兩顆三分球帶動，打出13比5小高潮，終於擴大領先差距到雙位數，接下來杜蘭特接管比賽，很快就把領先差距擴大到19分之多。

籃網全隊7人得分上雙，其中包含先發五人，除了重新合體的三巨頭以外，渡邊雄太替補拿下16分，喬哈里斯13分，歐奈爾12分、8助攻，塞斯柯瑞10分；灰熊以迪昂布魯克斯31分最高，不過他們不僅少了莫蘭特與貝恩，就連才剛傷癒復出的傑倫傑克生也宣告輪休沒打。