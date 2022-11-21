中壢區市議員候選人謝克洋21日踢爆就是市長鄭文燦林姓隨行祕書混入其中故意拍空椅子，質疑是不是鄭文燦授意，也酸道如果是鄭文燦指使，要記得給加班費，不要當慣老闆。(蔡依珍攝)

國民黨北北基桃竹竹苗大團結拚勝選黃金周晚會，在中壢湧入超過5萬人，空拍圖震撼藍營，但綠營側翼卻上傳空椅子照，中壢區市議員候選人謝克洋21日踢爆就是市長鄭文燦林姓隨行祕書混入其中故意拍空椅子，質疑是不是鄭文燦授意，也酸道如果是鄭文燦指使，要記得給加班費，不要當慣老闆。

「桃園市政府從上到下都在當側翼！」謝克洋說，日前桃園市資科局長余宛如上班時間發臉書批評張善政，領著納稅人的薪水違法行政中立，事後才辯稱已請假，如今又被發現鄭文燦的隨行祕書林先生，周六下班特地跑到張善政的造勢晚會，刻意拍攝椅子沒人坐的情況，並上傳到網路給親綠粉專刻意打擊政敵。

謝克洋說，林姓隨行祕書頭戴「善帽」、背插「善旗」，假扮成張善政支持者，但卻被挖出更多的照片是身穿民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的工作人員背心，甚至平時就緊跟鄭文燦上上下下、幫忙鄭文燦發布隔日行程通知，堪稱非常親近的左右手，諷刺到底是「倒戈」改支持學經歷最優秀的張善政，還是被授意來刺探敵情？「若是鄭文燦授意，記得給加班費，也呼籲勞動局好好查查有沒有超時工作！」

謝克洋更直指，從林姓隨行祕書拍攝的角度，和綠營側翼粉專揭露的影片角度不謀而合，合理懷疑就是林男提供，感嘆震驚全台的「台版柬埔寨」事件也在中壢，隨行祕書當時有這麼認真去現場勘查嗎？平鎮文化公園停車場崩塌壓死人時、楊梅行政大樓遇雨漂浮時，鄭文燦有沒有第一時間指派「分身」到場了解呢？

謝克洋強調市府有很多工作要做，但鄭文燦麾下從上到下最認真的工作就是打擊政敵毫不手軟，呼籲鄭文燦，雖然剩下不久任期，但當一天和尚就要敲一天鐘，請專心市政，不要急著當側翼。