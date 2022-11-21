隨著疫情趨緩，今年奢侈品市場擺脫低迷，銷售超過疫情前水準，品牌巨頭紛紛開出超乎預期的亮麗財報，對明年營運展望也偏向樂觀，加上中國近期有機會鬆綁防疫管制措施，激勵相關類股表現，標普全球高端消費品指數自10月低谷反彈迄今超過15％。

永豐主流品牌基金經理人羅嘉德表示，包括LVMH、愛馬仕、旗下擁有Gucci、BV等品牌的開雲(Kering)等奢侈品族群財報來看，由於客群集中在高資產消費者，可支配所得較不受景氣低潮影響，對業績衝擊相對有限，而且隨著疫情過後的報復式消費爆發，以及聯準會升息腳步趨緩，成本壓力可望減輕，相關企業多對明年獲利樂觀以待。

羅嘉德說，目前以歐洲奢侈品公司營運展望相對看好，主要是歐企受惠於強勁美元，財報數字多優於預期，前景相對正面，反之，美企在強勢美元衝擊下，財報相對偏弱。

此外，中國官方近日公布20餘項優化防疫新政，可望為奢侈品產業帶來契機。羅嘉德指出，中國為全球奢侈品消費大國，2021年即使在疫情下，中國奢侈品銷售金額達到1465億美元，年增率18%，增幅連兩年超越其他國家，並以高達30％的市場份額，躍升全球最大的奢侈品消費重鎮，因此中國若能持續降低封控力度，將有利於活絡消費動能，對相關企業獲利更是一大助力。