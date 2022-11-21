台灣自來水公司第二區管理處辦理「111年度板新廠高壓、特高壓電氣設備檢驗」，預計於12月12日4時起至12月12日20時止，進行施工停水，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，停水戶數約48120戶。

停水區域：

桃園區／寶山里、建國里、春日里、福安里、青溪里、福林里、南門里、忠義里、雲林里、大業里、大樹里、大豐里、豐林里、大興里、三民里、朝陽里、成功里、玉山里、東山里、東門里、萬壽里、大林里。

龜山區／山德里。山鶯路雙號側、山鶯路 1巷、 2巷、 3 巷、 130 巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄，龜山工業區：縱貫鐵路以西 桃園後站方向 。

停水時間

自111年12月12日4時起至111年12月12日20時止，共16小時。

經濟發展局提醒民眾預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1。