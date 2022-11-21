南韓25歲知名女歌手Jamie（朴智敏，박지민）擁有甜美的臉蛋與嘹亮的嗓音，自選秀節目《K-pop Star》出道後，便受到大批粉絲的喜愛，現在則以SOLO女歌手的身分繼續活躍於歌壇。而一向相當做自己的她，近日突然在社群平台上曬出與一名男子熱情擁吻的4格短片大方認愛，立即吸引網友熱烈討論，男友的身分也被挖出。

經常透過個人IG與粉絲互動、分享生活的Jamie，昨（20）日晚間突然PO文表示「一起幸福吧」一旁則是她與一名男性一下臉貼臉，一下親密擁吻，一下擺出俏皮表情的4格短片，疑似公開認愛，令粉絲們看到後直呼「歐摸」、「拜託好好照顧我的女神」、「是男友嗎？太恭喜妳了」、「太可愛了這一對」、「公主殿下，只要你幸福就好」、「請一直這麼甜」、「認愛時代」，就連演藝圈好友們宇宙少女EXY、KARD全志佑、BIGONE、Ailee也紛紛跳出來祝福，短短一天便吸引22萬人按讚。隨後，男方的身分也遭挖出。

據了解，男方名為具敏哲（구민철），今年曾以海軍特種部隊身分參加作戰節目《鋼鐵部隊2》的拍攝，他因在節目中話不多，也沒什麼笑容，被選為新兵中最不想遇到的隊員，但他也因此打開知名度，節目結束後他便在本月15日開起烤肉店，Jamie認愛當天也曬出店內用餐的模樣，高調替男友宣傳，完全不在乎外界的眼光。