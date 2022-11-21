行政院通過修正《產創條例》新增10條之2，提高高科技業研發費用抵減營所稅25％，被外界稱為「台版晶片法」，不過卻遭外界質疑，獨厚台積電。經濟部長王美花表示，條文並無限制只有半導體產業，例如5G、電動車、低軌衛星符合條件都可以適用。

行政院版本《產創條例》10條之2，將企業前瞻研發費用抵減營所稅，抵減率15％大幅提高至25％，先進製程設備投抵，當年度設備支出抵減營所稅5％。

王美花今日到經委會接受質詢，立委楊瓊瓔、邱顯智、陳亭妃都詢問，台灣晶片法是否獨厚單一產業、單一廠商。王美花回應，確實有戰略考量，希望台灣優異半導體產業做得更好，但是條文並沒有限制半導體業可以適用。

楊瓊瓔問，前瞻研發、先進製程定義是什麼？王美花表示，這個部分還要跨部會、專家來確認，透過專家委員會的方式來確認。

子法何時可以出來？是否能夠與母法一起進行？王美花表示，法條討論過程還要財政部與相關單位溝通，法律通過之後子法草案出來會與外界溝通，大約法案通過之後1、2個月內出爐。

楊瓊瓔說可以同步進行，業者都非常緊張相關內容，可不可以時程提前，例如母法過後一個月內子法草案就可出爐？王美花說，「是」會盡快。