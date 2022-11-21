日本前知名成人片女星明日花綺羅，擁有一張甜美臉蛋以及傲人身材，過去曾在綜藝節目上公開承認整形，掀起軒然大波。近日有一名日本Youtuber，在推特發了一張貼著假鼻子和下巴的照片，聲稱自己在模仿明日花，遭到大批網友撻伐，明日花綺羅本人也親自回應。

據日媒報導，一名有18萬人追蹤的Youtuber竹輪（ちくわ），在本月14日於推特分享一張嘲諷明日花綺羅的照片，調侃對方過度整形的容貌，立刻引起兩派意見，有網友認為此舉很有趣，認為模仿得很像「太好笑了」、「真像」，但也有許多網友痛批「我討厭靠嘲笑他人外表搞笑的人」、「嘲笑別人外表真的很惡劣」。

竹輪隨即刪除該貼文，並上傳含淚道歉的影片承認錯誤。但是，她後來又上傳一隻戴著假鼻子和下巴的影片，並註明「開不起玩笑的女人」，並在影片中不斷嚷嚷「我要採取法律措施」，明顯在指涉明日花綺羅。

有其他的網紅跳出來分析此事。(影片來源/PDRさん)

對此，明日花再次透過推特坦言，對方的行為讓她感到悲傷又震驚，但對方把她的外貌當作笑料，賺取點閱率的行為，讓她非常受傷。明日花的律師也呼籲竹輪刪除影片，否則將提告。