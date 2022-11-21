國民黨台北市長候選人蔣萬安。（楊亞璇攝）

無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨造勢喊「要為下一代而戰」，呼籲選民勿因「仇恨值」害怕讓某人當選，而讓「能力平庸、靠著血統及黨證的人」當選，撕掉政黨外衣票投黃珊珊。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，台北市過去這幾年是否有進步，台北市民的感受最真實。

蔣萬安上午赴信義區路口拜票，對於黃珊珊一席話表示，尊重黃珊珊對他的指教，台北市過去這幾年是否有進步，台北市民的感受最真實，選戰剩最後幾天衝刺階段，持續一步一腳印，深入基層持續跟民眾互動，爭持市民認同。