無黨籍台北市長候選人黃珊珊於競選黃金周舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢大會，由於她原先是親民黨籍，現場卻不見親民黨主席宋楚瑜到場力挺，引發外界熱議。對此，黃珊珊21日強調，她希望爭取各界支持，不單單是誰站台的問題，而團隊都會邀請宋楚瑜，只是對方有自己的安排，「而且宋主席也不是台北市民。」

黃珊珊昨晚舉辦大型晚會，前內政部長李鴻源、民眾黨主席兼台北市長柯文哲到場聲援，而宋楚瑜參選總統時的發言人于美人作為神秘嘉賓登場，但宋楚瑜本人仍未到場，外界認為造勢晚會形成「黃白橘」聯盟，但橘營最關鍵的人物卻沒出現。

對此，黃珊珊上午發布競選廣告後受訪表示，舞台上絕大多數都是偉大市民，而「偉大市民，齊步共贏」是她的選舉主軸，希望爭取各界的支持，不單單是誰站台的問題，「偉大市民就是黃珊珊最好的靠山，黃珊珊也是大家最好的靠山」，她希望爭取到各種不同的人來支持，但最希望能來站台的還是偉大市民。

談及宋楚瑜是否可能出席選前之夜，黃珊珊重申，團隊都會邀請，但對方有自己的安排，她也質疑有這麼多人，為何只挑1、2個人在問，「而且宋主席也不是台北市民。」

而于美人昨公開呼籲搶救民進黨議員王世堅，讓和王世堅同選區的民眾黨議員候選人林珍羽直呼「我怎麼辦！」。黃珊珊說，舞台是自由的，每個人都有自由的意志，希望讓好的人進到市議會，藉由市府和市議會合作，大家一起為民謀福。

至於造勢晚會當天突有聲稱是黃珊珊台灣大學學長的黃博士上台搶麥，她則說，非常多熱情朋友都想幫自己加油，但現場安排都有一定流程，此事應該是突發事件，幸虧主持人應變很強。