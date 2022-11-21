長久以來 查爾斯始終拒吃肥肝

英王查爾斯即將舉行登基後的首次國宴，以歡迎來訪的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）和第一夫人莫采佩（Tshepo Motsepe）。而白金漢宮正忙著打點，但預料有一道菜絕對不會出現在菜單上。

據《美麗佳人》（Marie Claire）和《紐約郵報》（New York Post）報導，不單是這星期來自鵝、鴨身上的肥肝（foie gras）不會出現在國宴菜單上，只要查爾斯還在王位上一天，這道全球馳名的法國菜就可能永遠不會上王室餐桌。善待動物組織（PETA）說，英國王室在給他們的信中證實，包括白金漢宮在內，王室全面禁吃肥肝。

信中寫道，「我能證實，王室內廷既沒採購肥肝，也沒在王室居所供應，這項政策沒有計畫改變。」而信上顯示，這是王室內廷總管強斯東-柏特（Tony Johnstone-Burt）11月10日署名發出的。

由於在肥肝的製作過程中，需要對鴨鵝強迫灌食，讓牠們產生脂肪肝，因此動物權活動人士認為太殘忍。據了解，長久以來，查爾斯一直反對吃肥肝。事實上，當重視環保的他還是威爾斯親王時，就禁止在名下所屬王室居所吃肥肝。

或許令人難以置信，但因新冠疫情衝擊，自從2019年時任美國總統的川普訪問以來，這是3年來第一次有外國元首訪問英國王室。屆時除了查爾斯和卡蜜拉外，威爾斯親王夫婦威廉和凱特也將扮演吃重的角色，以接待南非總統夫妻。