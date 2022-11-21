仁新醫藥(6696)治療晚期乾性黃斑部病變新藥三期臨床設計定案，今日開高走高，股價大漲6%以上。仁新指出，此試驗預計在2023年第二季在全球招募至少300位乾性黃斑部病變病患，並預計進行期中分析，搶攻全球千億未被滿足醫療市場。

仁新醫藥子公司Belite Bio, Inc與美FDA討論後，拍板定案LBS-008治療乾性黃斑部病變三期臨床設計，為一項多國多中心、隨機分配（2:1，治療:安慰劑）、雙盲與安慰劑對照的研究，主要療效指標為評估黃斑部地圖狀萎縮(Geographic Atrophy，簡稱GA)區域自基準期到用藥後24個月的變化，以評估LBS-008治療晚期乾性黃斑部病變(乾性AMD)患者的安全性及有效性。

黃斑部病變為美國導致失明的主因，在美國就有超過1,100萬人、全球約2億人罹患黃斑部病變，其中約90%為乾性AMD患者，迄今無藥可醫。乾性AMD患者中，全球約800萬病患出現GA，嚴重影響視力而導致失明，屬於晚期乾性AMD，更急迫需要接受治療，且病患數預計隨著人口老化快速上升。

據統計，黃斑部病變已造成全球2,550億美金的直接醫療成本，且根據Market Watch的研究報告，乾性AMD全球市場規模預估於2030年可達到每年202.8億美金(約6,084億台幣)，存在巨大未被滿足的醫療需求。