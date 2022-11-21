進典(6843)今日以每股35元正式掛牌上櫃，開盤價為40.5元，盤中最高來到45.25元，漲幅29.3％，啟動蜜月行情。10月單月營收0.96億元，年增109.36％，成長動能強勁，目前整體訂單能見度來到2023年6月。

進典專注核心技術之開發並聚焦於球閥、蝶閥及V型閥產品，透過自有品牌JDV切入半導體、製藥化學、電廠、煉油石化、鋼鐵等5大產業，並深耕美洲、歐洲、亞洲、大陸及台灣等5大市場，進而形成25個客戶群，透過產業及市場分散擴大客戶，並分散產業及地區集中風險。近年進典積極切入半導體產業，並成功打入台積電、美光及中芯等國際大廠供應鏈，接連取得台積電熊本廠及美光訂單，半導體營收逐年上揚，近期更打入美國電廠供應鏈及澳洲能源市場，進典未來營運動能相當樂觀。

閥門一直是沒有終點的剛性需求產業，在環保規範嚴格及全球供應鏈結構改變需求下呈長期增長態勢，工業閥門不僅需求量增加，對於嚴苛工況的閥門同步增長。進典投入閥門產業已逾47年，擁有全球頂尖HVOF高速火焰曲面噴塗、Ra0.08級研磨技術、球閥產品可耐超高壓CLASS 4,500技術及金屬密封技術等關鍵技術，運用其精密製造能力為客戶打造耐磨耗、耐高低溫與耐高壓、具抗腐蝕、零洩漏效益、性能較佳且壽命較長產品，並協助客戶降低逸散性及碳排放問題。進典持續精進製造加工技術、深入材料應用開發，秉持將產品做精做深做專之精神，深入耕耘高階工業控制閥門產業，因此進典擁有34項專利、190多項國際認證及取得超過15家國際大廠合格供應商名單，擁有豐富的交易實績。

進典運用產品優勢以經營JDV品牌將通路分布於大陸、東南亞、歐洲及美國等地區打造國際品牌，在大陸進典已經營品牌多年，與國際大廠日本工裝及FLOWSERVE列名於大陸中石化進口閥門框架協議名單中並排名第2，品牌及產品品質深受肯定，業績逐年攀升。

進典2021年營收7.82億元，年增率為21.43％，每股稅後盈餘為2.45元，今年前三季營收6.68億元，創歷年同期新高，毛利率回升至35.4％，依增資前股本2.96億元計算，每股稅後盈餘為3.28元，已超越2021年全年。