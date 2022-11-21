台中一名人夫阿羽（化名）先前與大陸籍女子結婚，隔年返台登記並定居，未料阿羽結婚不滿1年就變心與A女外遇，其妻子不滿配偶權遭侵害，還被逼著搬離住處，憤而控告阿羽及A女侵權。台中地院審結，判2人須賠償7萬元為適當。可上訴。

判決書指出，大陸籍的阿羽妻子主張，2018年底與阿羽在大陸登記結婚，隔年7月返台登記結婚並定居，未料同年10月起，阿羽持續以加班、出差等理由晚歸或不回家，縱使返家也不與她說話，隨後還以「壓力大」、「沒有感覺了」為由，逼她搬離住處。

阿羽妻子控訴，她迫於無奈搬離住處後，同年11月返回家中一看，卻發現有大量陌生的女性用品遺留在家中，才發覺阿羽趁她離家之際，與A女發生婚外情，甚至讓A女住進家中，她認為配偶權遭嚴重侵害，故依法向阿羽及A女求償60萬撫慰金。

對此，阿羽辯稱，並無逼迫妻子搬離住所，且妻子搬離家中後，他多次詢問妻子的去向卻未獲正面回覆，2020年3月間妻子提出離婚要求，顯見妻子並無意願維繫婚姻，實在難認其配偶權遭侵害。

台中地院審理時，法官勘驗證人證詞，無法確認A女與阿羽曾同居，但A女的確曾與阿羽牽手逛街，並用摟肩以及環抱的方式坐在阿羽的機車後座，顯然有逾越正常男女交往的行為，酌情後，認定2人應連帶賠償7萬元為適當。可上訴。