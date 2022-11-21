人道主義者與同性戀者在德國抗議卡達世界盃。（路透）

卡達世界盃20日隆重開幕，同日的另一頭也有人舉辦無聲抗議行動。德國藝術家特利普（Volker-Johannes Trieb）在遙遠的德國北萊茵-西發利亞體育場點燃了兩萬支蠟燭，擺出6500顆填滿砂土的足球，為那些被卡達政府奴役致死的血汗移工默哀。卡達政府否認指控，但是他們遭西方媒體砲轟的移工人權問題一直沒有停過。

富裕的卡達人口不滿300萬，全國95%勞力來自移工，制度的保護讓雇主的權力非常大，造成揮之不去的壓榨血汗問題。

特利普和德國人道團體AWO聯合聲明：「人權是不可妥協的，移工的生命比任何利潤都重要。透過我們的行動，我們要喚起足球世界的良知，提醒大家為了舉辦世界盃所付出的殘酷代價，主辦權絕對不能交給這種漠視基本人權的國家。」特利普今年稍早搬出6500顆洩了氣的足球，號召大家抵制卡達世界盃。

Volker-Johannes Trieb has placed a deflated football to signify each of the lives lost and called on people to boycott Qatar this winter.https://t.co/9b4JTpR4um — SPORTbible (@sportbible) April 1, 2022

抗議行動現場也有LGBTQ+族群默默舉著彩虹旗，抗議卡達政府對於同性戀的保守律法。德國球迷酷愛世界盃和啤酒，即使賽場裡面被下令禁酒，今年德國球迷購票量仍高居世界第10。

卡達的人權紀錄不全是黑點，卡達王室資助的《半島電視台》提供西方媒體之外對時事的另一種解讀，並且長年關注種族平權議題，包括足球場上對非裔選手的歧視。

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